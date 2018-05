Williams verslaat Errani en treft Bacsinszky in halve finales Roland Garros

De Amerikaanse nummer één van de wereld was op het Parijse gravel in twee sets te sterk voor Sara Errani: 6-1 en 6-3.

De mondiale nummer 17 uit Italië was dit jaar in de Fed Cup heel dicht bij een overwinning op Williams, maar kon het de Amerikaanse op Court Philippe Chatrier nauwelijks moeilijk maken.

Williams kende de afgelopen wedstrijden vaak een wat langzame start. Ditmaal was daarvan geen sprake. Ze walste in de eerste set over haar tegenstandster heen.

Binnen een half uur had Williams de eerste set binnen. Errani wist slechts veertien punten te scoren, ongeveer de helft van het aantal van de 33-jarige Amerikaanse.

Bacsinszky

In de tweede set wist Errani wel haar services te behouden en maakte ze het Williams zeker in het begin ook lastig op haar opslag. Dat was vooral te danken aan de onnodige fouten van de Amerikaanse. Op 3-3 gaf Williams echter weer gas.

Na ruim een uur spelen benutte de Amerikaanse haar zesde wedstrijdpunt. Errani verloor ook de acht eerdere ontmoetingen met Williams.

De Amerikaanse treft in de halve finales Timea Bacsinszky. De Zwitserse rekende in twee sets af met de Belgische Alison van Uytvanck: 6-4 en 7-5.

De nummer 23 van de plaatsingslijst stond nog nooit eerder in de halve finale van een Grand Slam. Bacsinszky won in februari wel de WTA-toernooien van Acapulco en Monterrey.

Bacsinszky sloeg in het duel met Van Uytvanck liefst 26 backhandwinners. Ze kruiste twee keer eerder de degens met Williams, maar won nog nooit.