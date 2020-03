Tennis Rus kansloos uitgeschakeld in halve finales WTA-toernooi Monterrey Slideshow Infographic Video Arantxa Rus is er in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) niet in geslaagd de finale van het WTA-toernooi in Monterrey te bereiken. De 29-jarige Zuid-Hollandse was kansloos tegen Elina Svitolina: 6-0, 6-1.