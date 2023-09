Geen verbod op iPhone 12 in ons land, Apple werkt aan oplossing voor straling

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vooralsnog komt er geen verkoopverbod voor de Apple iPhone 12 in Nederland. Het toestel geeft in sommige gevallen te veel straling af, maar dat zorgt niet voor directe gezondheidsrisico's. Daarom wacht toezichthouder RDI een aanpassing van Apple af.

Apple kan het probleem waarschijnlijk verhelpen met een software-update . De hoeveelheid straling die de iPhone 12 afgeeft is afhankelijk van het vermogen waarmee de telefoon uitzendt. Dat vermogen kan door de software verlaagd worden. Daarna valt de hoeveelheid straling waarschijnlijk weer binnen de Europese normen.

Zodra Apple de update heeft uitgebracht zal de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) de straling die het toestel afgeeft opnieuw meten. Op basis daarvan kijken de Europese toezichthouders of nog vervolgstappen nodig zijn. Daarin neemt Frankrijk het voortouw.

Eerder deze maand werd bekend dat de Franse toezichthouder ANFR een tijdelijk verkoopverbod had ingesteld voor de iPhone 12, die in 2020 op de markt kwam. De waakhond ontdekte tijdens een steekproef dat de telefoon in sommige gevallen te veel straling afgeeft.