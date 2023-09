Chinese hackers stelen 60.000 mails van Amerikaans ministerie

Bij een aanval van Chinese hackers op de mailbox van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn eerder dit jaar 60.000 mails gestolen. Dat zegt een stafmedewerker van de Senaat tegen persbureau Reuters

Het gaat om e-mails die via tien accounts zijn buitgemaakt, zegt de medewerker. Beleidsmakers van het ministerie zijn hierover ingelicht door de IT-afdeling.

Negen slachtoffers onderhielden contact met Oost-Azië en het Stille Oceaangebied. De gebruiker van het tiende account overlegde regelmatig met Europese organisaties.

In juli werd al bekend dat een Chinese hackersgroep toegang had gekregen tot mailboxen van 25 Amerikaanse organisaties. Het lek was ontdekt door Microsoft, dat het mailplatform beheert.

Destijds was onduidelijk om welke organisaties het ging, al was wel bekend dat meerdere Amerikaanse ministeries waren getroffen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei toen dat er geen gevoelige gegevens waren gestolen. Nog altijd is de inhoud van de e-mails niet bekendgemaakt.