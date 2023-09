Facebook-baas Mark Zuckerberg laat AI-chatbots voor WhatsApp zien

Binnenkort kun je op WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger praten met chatbot Meta AI. Dit is het alternatief van Facebook-moederbedrijf Meta voor de populaire AI-chatbot ChatGPT.

Meta AI is een van meerdere chatbots die directeur Mark Zuckerberg woensdagavond aankondigde tijdens Meta Connect. Meta AI geldt als de algemene chatbot van het bedrijf, een virtuele assistent die helpt bij het beantwoorden van allerlei vragen.

De chatbot werkt met Meta's eigen taalmodel Llama 2, maar is ook in samenwerking met Microsofts chatbot Bing gemaakt. Daardoor kan het programma live op het web zoeken, zodat de antwoorden kloppen met recente informatie.

Daarnaast kan Meta AI plaatjes maken op basis van tekstinvoer, net als programma's als Midjourney en DALL-E. "Maar dit duurt geen minuut, slechts vijf seconden", belooft Zuckerberg, die de afbeeldingengenerator Emu noemt.

Foto: Meta

Stickers maken met AI

Emu laat mensen straks unieke stickers genereren in chatapps. Je beschrijft wat er op een sticker moet staan en vervolgens maakt Emu een paar voorbeelden. Die kun je dan meteen versturen. De komende tijd worden de AI-stickers uitgebracht op onder meer WhatsApp.

Binnenkort duiken er naast Meta AI ook allerlei andere chatbots op in apps van Meta. Bijvoorbeeld een kok die helpt met koken of een assistent die helpt op reis. Ook zijn er chatbots die je aanmoedigen met sporten.

Het meest opvallend is een AI waarin rapper Snoop Dogg de hoofdrol speelt. In dat chatvenster leidt hij een avonturenspel in tekst, waarin de gebruiker opschrijft wat de volgende actie wordt om verder te komen. Meta heeft ook andere beroemdheden omgebouwd tot AI, onder wie influencer Kendall Jenner en YouTuber MrBeast.

Foto: Meta

Quest 3 met mixed reality

Meta liet ook zijn nieuwe bril zien, de Quest 3. Die werd in juni ook al even getoond, net voordat Apple zijn Vision Pro-bril aankondigde. Ook tijdens Meta Connect deelde Zuckerberg een plaagstootje uit richting Apple. "Er hangen geen draden aan en ook geen losse accu", zei hij. De Vision Pro krijgt wel een bedrade accu.

De Quest 3 is te gebruiken als VR-bril, waarmee de drager in een virtuele wereld wordt geplaatst. Maar hij werkt ook met augmented reality. De gebruiker ziet dankzij camera's aan de buitenkant de kamer waarin hij zit en kan op die echte omgeving virtuele objecten plaatsen.

In de demo van Meta was bijvoorbeeld te zien hoe een interactief LEGO-eiland op een tafel werd gezet. Ook konden mensen virtuele foto- en videolijstjes in hun woning ophangen en gamen op een groot virtueel scherm. In december werkt de Quest 3 met Xbox Cloud Gaming.

De Quest 3 verschijnt ook in Nederland. Over twee weken komt hij uit voor 549 euro.

Foto: Meta

Een nieuwe slimme camerabril mét AI

Zuckerberg presenteerde ook een nieuwe versie van Ray-Ban Stories. Dat is de slimme (zonne)bril die Meta samen met Ray-Ban maakt. De nieuwe bril heeft een verbeterde 12 megapixel-cameralens in het frame om de omgeving vast te leggen. Dat kan voortaan ook in een livestream. Ook het geluid wat uit de pootjes komt is volgens Meta verbeterd.

Opvallend is dat de bril ook werkt met chatbot Meta AI. In het begin kan de drager daarmee communiceren als een soort Siri of Google Assistent. Vanaf volgend jaar kan de AI meekijken door de camera om bijvoorbeeld te vertellen naar welk gebouw je kijkt of om teksten in een andere taal te vertalen.