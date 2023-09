Wetenschappers keken er al zeven jaar naar uit en zondag was het zover. Ruimtevaartuig OSIRIS-REx leverde zijn pakketje met ongeveer 250 gram aan stof en gruis van ruimterots Bennu op aarde af. Waarom zoveel moeite voor zo'n klein beetje materiaal?

De hele missie om een klein pakketje gruis van een ruimterots op aarde te krijgen heeft omgerekend bijna 1 miljard euro en een ruimtereis van zeven jaar gekost. Maar volgens wetenschappers is de inhoud van de capsule dat meer dan waard.

Het stof en gruis zijn afkomstig van de ruimterots Bennu. Dat is een aardappelvormige planetoïde met een doorsnede van 268 meter. Het hoogste gebouw van Nederland, De Zalmhaven in Rotterdam, past daar met gemak in.

Bennu is volgens wetenschappers een overblijfsel uit de tijd dat ons zonnestelsel ontstond. Dat is ruim 4,5 miljard jaar geleden. Veel materiaal in de ruimte klonterde toen samen. Daaruit ontstonden bijvoorbeeld onze zon en de planeten die er nu omheen draaien.

Omdat Bennu niet is samengeklonterd met de zon of een planeet, kan de ruimterots ons veel vertellen over het ontstaan van de aarde en ons zonnestelsel. Het is volgens wetenschappers een perfect bewaard gebleven tijdscapsule.

1:02 Afspelen knop Capsule met gruis van planetoïde landt op aarde

Bennu ligt op ramkoers met de aarde

Daarnaast is de planetoïde extra interessant omdat er een kleine kans is dat die in het jaar 2182 op de aarde botst. De klomp gesteente is daarom volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA een van de gevaarlijkste bekende planetoïden in ons zonnestelsel.

Naast inzichten over het ontstaan van de aarde en het zonnestelsel kunnen het stof en gruis ons ook vertellen uit welk materiaal Bennu bestaat. Met die kennis kunnen mensen over 160 jaar proberen een botsing met de aarde te voorkomen.

Nadat het pakketje afgelopen zondag in een Amerikaanse woestijn was geland, moest het zo snel mogelijk worden opgepikt. NASA wilde voorkomen dat de inhoud van de capsule besmet kon worden met aardse materialen of bacteriën.

De ruimtesonde OSIRIS-REx doet onderzoek op Bennu. Foto: NASA

Capsule wordt heel voorzichtig geopend en onderzocht

In de komende weken wordt de capsule voorzichtig geopend in een zogenoemde cleanroom. Dat is een ruimte die helemaal vrij is van stof en bacteriën.

Daarna onderzoeken wetenschappers zelfs de kleinste stofdeeltjes uit de capsule. Dat gaat ons waarschijnlijk veel nieuwe kennis opleveren over de ruimte, ons zonnestelsel en het ontstaan van de aarde.