Je kunt straks zelf rechtenvrije plaatjes maken met AI-tool van Getty Images

Stockfotowebsite Getty Images komt met een AI-hulpmiddel waarmee gebruikers zelf foto's kunnen genereren. De kunstmatige intelligentie achter het programma is getraind met rechtenvrije foto's uit de Getty-beeldbank. Daardoor schenden de gegenereerde beelden geen auteursrechten.

Het AI-hulpmiddel gebruikt geen nieuwsfoto's. Dat moet voorkomen dat gebruikers zogenoemde deepfakes maken. Dat zijn door AI gegenereerde foto's waarop iets is te zien wat niet is gebeurd.

Bedrijven die AI willen gebruiken om nieuwe afbeeldingen te maken voor bijvoorbeeld advertenties, maken zich volgens Peters zorgen over boetes. Dat komt doordat het niet duidelijk is van wie het door AI gegeneerde materiaal is. Daardoor is het de vraag wie toestemming moet geven voor het gebruik van het materiaal..