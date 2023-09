Apple-topman Tim Cook bezoekt Eindhovense chipmaker: 'Zij zijn heel belangrijk'

Apple-directeur Tim Cook bracht maandag in het geheim een bezoek aan chipmaker NXP in Eindhoven. NU.nl was erbij. De bijeenkomst ging onder meer over de toekomst van NFC-chips, het belang van Europa voor Apple en de klimaatdoelen van het bedrijf.

Sinds vorige week liggen de nieuwe iPhones en Apple Watches in de schappen. Een van de onderdelen in die producten is de NFC-chip, die wordt gemaakt door het Eindhovense bedrijf NXP. Dankzij die chip kun je contactloos betalen met je telefoon. Met de komst van iOS 17 wordt de chip ook gebruikt voor het vernieuwde AirDrop, waarmee je contacten of foto's deelt door iPhones vlak bij elkaar te houden.

NXP is samen met ASML uit Veldhoven een van de belangrijkste chipfabrikanten van Nederland. Tijdens zijn bezoek aan het hoofdkantoor werd Cook bijgepraat over de ontwikkelingen van NFC. "We hebben betaalkaarten digitaal gemaakt met Apple Pay", zegt directeur Kurt Sievers. "En we zien als volgende stap dat we dat ook met sleutels kunnen doen."

De NXP-directeur deelt ook nieuws over een NFC-functie die al in huidige Apple-producten te vinden is. "Het gaat om een nieuwe versie van de NFC-chip die tegelijk ook e-sim ondersteunt", zegt hij tegen NU.nl. Voorheen waren er twee losse chips nodig voor NFC en e-sim, maar die kunnen nu samenkomen in één beveiligde chip.

'Er is overal regelgeving'

Toen de nieuwe iPhones twee weken geleden werden onthuld, was de komst van een USB-C-aansluiting het grootste nieuws. Met Europese regels die eind volgend jaar in werking treden, wordt Apple gedwongen af te stappen van zijn eigen Lightning-kabels.

Europa wil namelijk dat alle nieuwe telefoons, tablets en laptops straks met dezelfde soort kabel opgeladen kunnen worden. Dat moet uiteindelijk bergen met elektronisch afval schelen. Apple betoogde dat het innovatie in de weg zou staan, maar is inmiddels overstag.

Gevraagd naar de strenge regelgeving in Europa erkent Cook dat daar zeker sprake van is. "Maar er is overal regelgeving", zegt hij tegen NU.nl. "En ons streven is om aan die regels te voldoen."

Europa is sowieso extreem belangrijk voor Apple, zegt Cook. "We hebben zo'n vierduizend Europese leveranciers en je vindt onderdelen van hen terug in elk product dat we tonen."

Tim Cook kijkt naar NFC-chips. Foto: Apple

Apple wil in 2030 alle producten CO2-neutraal maken

Tijdens zijn bezoek aan het hoofdkantoor van NXP ging het veel over de klimaatdoelen van Apple en hoe NXP daaraan bijdraagt. Apple is van plan om al zijn producten in 2030 volledig CO2-neutraal te maken. De Apple Watch Series 9 voldoet al aan die eisen.

"Onze CO2-voetafdruk komt van de uitstoot van onze kantoren, winkels en leveranciers", zegt Cook. Maar daar stopt het niet. "Het komt ook van klanten die hun producten na aanschaf opladen."