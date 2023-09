Tolken niet bang voor AI: 'Taal verstaan is een ding, het begrijpen is een tweede'

Als kunstmatige intelligentie ergens goed in is, dan is het wel taalverwerking. Je kunt ermee chatten, maar AI kan ook vertalen. Dat klinkt als een bedreiging voor professionele vertalers, maar bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) maken ze zich nog niet druk.

"De ontwikkelingen gaan snel en hebben absoluut invloed op het beroep van de tolk en de vertaler", zegt Ilse Kaandorp, directeur van het NGTV. De laatste tijd verschijnen er vaker programma's die met kunstmatige intelligentie werken en heel goed zijn in vertalen. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat AI werkt met enorme taalmodellen die met miljoenen teksten zijn getraind.

Deze week waren beelden van de AI-tool HeyGen op sociale media te zien. Een persoon spreekt in een bepaalde taal in de camera, de opname gaat vervolgens door HeyGen en dan komt het fragment er nagesynchroniseerd uit. Hierbij is het opvallend dat zelfs de stem en de mondbewegingen kloppen. Alsof de persoon in beeld echt een taal spreekt die diegene helemaal niet kent.

De mogelijkheden laten zich gemakkelijk raden. Een Nederlandse vlogger die ineens een internationale doelgroep kan aanspreken of een CEO van een multinational die in allerlei talen presentaties kan geven.

Hulpmiddel verandert het vak

Kaandorp denkt niet dat dit soort toepassingen tolken en vertalers ineens overbodig zullen maken. "Het is een hulpmiddel dat het vak verandert", zegt ze. "De technologische ontwikkelingen gaan snel, maar tolken zijn hoogopgeleide academische mensen die meer toevoegen dan een een-op-eenvertaling."

Vertalen is volgens Kaandorp meer dan alleen een tekst omzetten. En dan heeft ze het niet over de manier waarop mensen Google Translate gebruiken op vakantie. "Het is mooi dat je daarmee een menu kan bestellen, maar daar huur je geen tolk voor in."

En als het aan tolken en vertalers ligt, houdt de mens een voorsprong op AI in de situaties waarin wél een tolk nodig is. "Er komt meer bij kijken dan alleen taal", zegt Kaandorp. "Zoals context, cultuur en kennis van het onderwerp. Het verstaan is een ding, het begrijpen is een tweede. Als een vertaler voor een tandarts een Duitse medische tekst vertaalt, is het wel handig als hij weet waar het over gaat. In de gezondheidszorg kan het over serieuze dingen gaan."

Dat geldt ook voor vertalingen waarin iemands culturele achtergrond een grote rol speelt. "Als je iets in het Turks of Marokkaans vertaalt, moet je bijvoorbeeld wel weten hoe daar de verhoudingen liggen." Daarnaast kan een vertaler ook de context en intentie tussen de regels door lezen. Dat kan AI (nog) niet.

Vroeger het woordenboek, nu AI

Het NGTV zegt leden zo goed mogelijk over de technologie te informeren. "Het belangrijkst is om mensen te informeren", zegt Kaandorp. "We geven leden mee om na te denken over hun werk en wat voor kansen AI met zich meebrengt."

Volgens haar gaan tolken en vertalers er op verschillende manieren mee om. De jongere leden leren er al mee werken. Uiteindelijk ziet het NGTV de komst van AI als iets wat het werk breder en efficiënter kan maken.