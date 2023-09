De techniek om te bestuderen uit welke stoffen een planeet of atmosfeer bestaat heet spectroscopie, legt Jochem Baselmans uit. Hij is hoogleraar experimentele astronomie aan de TU Delft en senior instrumentonderzoeker bij het Nederlands instituut voor ruimteonderzoek SRON.

Hoe spectroscopie werkt, legt de hoogleraar uit aan de hand van ouderwetse straatverlichting met gele lampen. Dat zijn zogenoemde natriumlampen. Het gele licht dat deze lampen uitstralen is de specifieke lichtkleur van natrium. "Als die kleur aanwezig is in het weerkaatste licht van een planeet of maan, weten we dat op dat hemellichaam natrium aanwezig is", zegt Baselmans.