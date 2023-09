Vijftien jaar geleden had vrijwel niemand een Android-telefoon, nu de meeste mensen. Google kreeg de afgelopen jaren veel macht op de smartphonemarkt en moest daar soms voor boeten. De technologie blijft zich ontwikkelen. De volgende stap lijkt kunstmatige intelligentie.

Er zijn ongeveer 3,5 miljard mensen die een Android-telefoon gebruiken. Volgens berekeningen van StatCounter heeft Android 70,8 procent van het marktaandeel van mobiele besturingssystemen in handen. Apple volgt met 28,5 procent. Meer smaken zijn er vrijwel niet.

In september van 2008 kondigde Google het eerste Android-besturingssyteem voor telefoons aan, maar stiekem is Android zelf al veel ouder. Het merk werd in 2003 opgericht door Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears en Chris White met als bedoeling om een beter besturingssyteem voor digitale camera's te maken.

Toen bleek dat die markt te klein was, besloot het bedrijf zich te richten op de mobiele markt. Die zag er toen heel anders uit, met besturingssystemen zoals Microsoft Windows Mobile en Symbian, dat destijds door Samsung, Motorola en Nokia werd gebruikt. Maar er was weinig interesse, totdat Google besloot Android in te lijven voor een bedrag van 50 miljoen dollar. "De beste deal ooit", noemde voormalig Google-topman David Lawee dat later.

Open en vrij

De eerste telefoon die werkte met Android was de HTC Dream (ook bekend als de T-Mobile G1). Die telefoon had een uitschuifbaar (touch)scherm met een fysiek toetsenbord. Android werd in die tijd al geroemd om de snelheid en samenwerking met andere bedrijven en diensten. Dankzij het open systeem waren mensen bijvoorbeeld niet gebonden aan een bepaalde webbrowser of camera-app.

Daarmee onderscheidde Google zich van hoe Apple werkte met iOS, dat helemaal afgebakend was (en dat nog steeds veel meer is in vergelijking met Android). Ook voor telefoonmakers waren er voordelen. Zij konden Android gebruiken, maar het nog wel naar eigen smaak aanpassen. Toen Samsung overstapte van Symbian naar Android, groeide het marktaandeel van Android snel.

T-Mobile G1, de eerste telefoon met Android. Foto: Getty Images

Veel macht voor Android

Die macht komt Google soms duur te staan. In 2018 legde de Europese Commissie het bedrijf een boete van 4,3 miljard euro op vanwege machtsmisbruik met Android.

De commissie stelde vast dat Google verboden afspraken had gemaakt met smartphonemakers en telecombedrijven die in het voordeel van zijn eigen zoekmachine waren. Telefoonmakers die Android wilden gebruiken, moesten de Google-zoekmachine installeren. Dat gaf het bedrijf volgens de commissie een oneerlijk voordeel ten opzichte van andere zoekmachines.

Niet alleen meer op telefoons

Elk jaar verschijnt een nieuwe versie van Android. Die komt altijd eerst uit op Pixel-telefoons van Google en wordt vervolgens in fases uitgegeven door andere telefoonmakers. De grootste vernieuwing van het systeem was in 2021 met de komst van Android 12. Toen werd het uiterlijk van Android voor het eerst in jaren grondig vernieuwd.

Android beperkt zich inmiddels niet meer tot alleen de telefoon. Zo is het te koppelen aan een dashboard in de auto, werkt het met slimme apparaten in huis en met tablets.

Android door de jaren heen

AI komt eraan

Naar verwachting zal kunstmatige intelligentie komende jaren een belangrijker onderdeel worden van Android. Dit jaar komt een nieuwe functie in de standaard berichtenapp van Android, waarmee AI gebruikt wordt voor suggesties in antwoorden. Ook kun je achtergronden maken met hulp van AI. In de fotoapp is AI te gebruiken om bijvoorbeeld storende onderwerpen uit foto's te verwijderen.

Google doet veel onderzoek naar kunstmatige intelligentie. "Zeker op het gebied van grote taalmodellen", zei Android-topman Dave Burke eerder dit jaar tegen Wired. "We kunnen die samenbrengen met Android."