Een goede smartphone hoeft niet duur te zijn. In de prijsklasse van 350 tot 500 euro zijn veel goede telefoons verkrijgbaar. De OnePlus Nord 3 5G, Google Pixel 7a en Samsung Galaxy A54 5G zijn volgens Tweakers op dit moment de beste smartphones in dit prijssegment.

Voor de beste smartphone in de prijsklasse van 350 tot 500 euro, hoef je volgens Tweakers niet eens het maximale bedrag uit te geven. De OnePlus Nord 3 5G is volgens de techsite de beste telefoon in deze categorie en is verkrijgbaar voor 430 euro.

Wat deze telefoon volgens Tweakers zo goed maakt, is dat het toestel bijna een kopie is van de OnePlus 10T. Dat is een van de topmodellen van OnePlus van vorig jaar.

Uit de tests van Tweakers blijkt dat deze telefoon een uitstekend beeldscherm heeft. Ook de camera, batterijduur en de snelle oplaadfunctie worden als pluspunt aangemerkt. Dat het toestel een kunststof behuizing heeft en niet waterdicht is vindt de techsite jammer, maar doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de telefoon.

OnePlus Nord 3 5G. Foto: OnePlus

Goede telefoon op kleiner formaat

Veel telefoons hebben een flink beeldscherm. Dat maakt de toestellen ook groot van formaat. Voor mensen die op zoek zijn naar een goede compacte telefoon, raadt Tweakers de Google Pixel 7a aan. Dat toestel kost 495 euro.

Het grootste voordeel van deze telefoon is dat de software door Google zelf up-to-date gehouden wordt. Dat betekent dat de smartphone tot minimaal 2028 software- en beveiligingsupdates krijgt. Dat is erg prettig als je van plan bent om lang met je telefoon te doen.

De Pixel 7a is uitgerust met dezelfde processor die ook in de duurdere Pixel 7-telefoons wordt gebruikt. De camera beschikt volgens Tweakers over erg goede beeldverwerkingsmogelijkheden en is fijn in gebruik. De telefoon kan zelfs draadloos opgeladen worden.

Google Pixel 7a. Foto: Google

Goede smartphone voor minder geld

Wie met zijn budget aan de onderkant van de prijsklasse wil blijven, is volgens Tweakers het beste uit met de Samsung Galaxy A54 5G. Dat toestel is verkrijgbaar voor ongeveer 390 euro. Bijna alle functies die op Samsungs topmodel Galaxy S23 zitten, zijn ook op de Galaxy A54 aanwezig.

Vooral het beeldscherm en de camera van de smarpthone worden door de techsite geroemd. Daarnaast heeft de telefoon een goede batterijduur en een waterdichte behuizing.

Een minpunt is dat Samsung heel veel apps op de telefoon heeft gezet die je mogelijk niet gebruikt. Daar staat tegenover dat Samsung de Galaxy A54 5G tot 2028 van updates voorziet. Dat maakt het toestel ook geschikt voor mensen die lang met hun telefoon willen doen.