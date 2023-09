Groep bekende schrijvers klaagt bedrijf achter ChatGPT aan om gebruik teksten

Delen via E-mail

Een groep Amerikaanse auteurs klaagt OpenAI aan. Zij zeggen dat het bedrijf achter ChatGPT hun werk onrechtmatig gebruikt om de AI-chatbot te trainen. Bekende schrijvers hebben zich bij deze groep gevoegd, onder wie Game of Thrones-auteur George R.R. Martin.

Volgens Mary Rasenberger, de topvrouw van belangenvereniging The Authors Guild, moeten schrijvers controle hebben over of en hoe hun werk wordt gebruikt door generatieve AI. "Om onze literatuur te behouden."