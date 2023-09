5G-veiling wéér uitgesteld: 'Toppositie Nederlands mobiele netwerk op het spel'

De kans dat KPN, Vodafone en Odido begin volgend jaar nieuwe 5G-frequenties kunnen gebruiken, is verkeken. De belangrijke 5G-veiling is opnieuw vertraagd. Telecomproviders balen van het uitstel; ze vrezen dat Nederland zijn status als land met de beste mobiele netwerken verliest.

Door de nieuwe vertraging wordt de situatie voor de telecomaanbieders steeds nijpender. De hoeveelheid mobiel internetverkeer in Nederland groeit met 30 tot 50 procent per jaar. Ook willen Nederlanders steeds sneller internet op hun telefoon.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) voor het einde van dit jaar de nieuwe 5G-frequenties in de 3,5GHz-band zou veilen. "Een veiling dit jaar behoort niet meer tot de mogelijkheden", bevestigt een woordvoerder van de RDI aan NU.nl. "Een nieuwe datum voor de veiling is nog niet bekend."

KPN, VodafoneZiggo en Odido (voorheen T-Mobile) balen ervan dat de veiling verdere vertraging oploopt. "Deze veiling had al lang plaatsgevonden moeten hebben", reageert een woordvoerder van KPN. "We lopen een paar jaar uit de pas met andere landen in Europa en nog altijd is er veel onduidelijkheid."