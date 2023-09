TikTok beschermde privacy kinderen onvoldoende en krijgt boete van 345 miljoen

Delen via E-mail

De Ierse privacytoezichthouder DPC heeft een boete van 345 miljoen euro opgelegd aan TikTok. Het videoplatform heeft volgens de waakhond de privacy van kinderen in Europa onvoldoende beschermd.

Daarnaast oordeelt de privacywaakhond dat het zogenoemde Family Pairing slecht was ingericht. Daardoor konden niet alleen ouders of verzorgers hun account koppelen aan dat van het kind, maar ook vreemden.

De Ierse toezichthouder startte in 2021 een onderzoek naar TikTok op aandringen van onder andere de Autoriteit Persoonsgegevens. De Nederlandse privacywaakhond had al onderzoek gedaan naar privacyschendingen door het videoplatform, maar was niet bevoegd om op te treden.