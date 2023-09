Apple brengt update uit die hoge straling iPhone 12 moet verhelpen

Er komt een software-update die de stralingsproblemen van de iPhone 12 moet oplossen. Omdat de iPhone 12 te veel straling uitzendt, mag het toestel in Frankrijk niet meer worden verkocht. Ook in Nederland wordt het stralingsniveau van de telefoon onderzocht.

Apple zegt dat een software-update genoeg is om de straling binnen het door Europa gestelde limiet te krijgen. "We brengen een software-update uit voor Franse gebruikers om aan de voorwaarden van de Franse toezichthouders te voldoen", meldt het bedrijf aan Reuters. "We zien ernaar uit de iPhone 12 weer in Frankrijk te kunnen aanbieden."

Volgens het bedrijf uit Cupertino is het probleem specifiek toe te schrijven aan het protocol dat Frankrijk gebruikt om stralingsmetingen te doen. "Er is geen risico voor de gezondheid", benadrukt Apple.

De Franse toezichthouder ANFR is van plan om de straling van de iPhone 12 snel na de update te testen. Als het stralingsniveau dan binnen de gestelde grenzen valt, mag de telefoon weer worden verkocht.

Ook onderzoeken in andere landen

Nadat bekend werd dat Frankrijk de iPhone 12 uit de schappen ging halen vanwege mogelijke effecten op de gezondheid, startte ook de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) een onderzoek.

Dat onderzoek gaat door, laat een woordvoerder vrijdag desgevraagd aan NU.nl weten. Binnen veertien dagen wordt een uitslag verwacht.

In België werd eveneens een onderzoek gestart. Duitsland wilde afwachten hoe de situatie in Frankrijk zich zou ontwikkelen. Ondanks dat de iPhone 12 meer straling uitzendt dan is toegestaan, zijn de gezondheidsrisico's nihil, zei Monique Beerlage van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden eerder tegen NU.nl.