Zomaar gebeld door een verkoper? 'Eigenlijk nooit het beste aanbod'

Zo krijgen mensen te horen dat hun huidige leverancier bijna failliet gaat en dat ze snel moeten overstappen, terwijl dat niet zo is. En aanbiedingen van telefonische verkopers zijn meestal niet de beste deals. "Wij adviseren altijd: kijk rustig in je eigen tijd wat er door leveranciers wordt aangeboden en kies dan de beste optie voor jou", zegt Tjitte Mastenbroek van de ACM.

De toezichthouder deelt geen exacte cijfers over de toename van dit soort telefonische aanbiedingen. "We zien wel dat er klachten binnenkomen", zegt Mastenbroek. "De meeste gaan over energieleveranciers. Zij waren in de tijd van hoge prijzen in de energiecrisis gestopt met het actief aanbieden van contracten en telefonisch werven. Recent zijn ze weer begonnen, maar wel in mindere mate dan voorheen."