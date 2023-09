Musk pleit tijdens gesprek met techleiders voor 'scheidsrechter voor AI'

Leiders van belangrijke techbedrijven kwamen woensdag bij elkaar in de Amerikaanse Senaat om met beleidsmakers te praten over kunstmatige intelligentie. Ze waren het er allemaal over eens: er moeten duidelijke regels voor het gebruik van AI komen.

"Het is voor ons belangrijk dat er een scheidsrechter komt", zei Elon Musk na afloop tegen Reuters. De eigenaar van het sociale medium X heeft sinds kort ook een eigen AI-bedrijf: xAI.

Volgens Musk kan een toezichthouder ervoor zorgen dat bedrijven veilige keuzes maken op het gebied van kunstmatige intelligentie, die bovendien in het belang van de maatschappij zijn.

Onder anderen Mark Zuckerberg (Facebook/Meta), Satya Nadella (Microsoft), Sundar Pichai (Google) en Sam Altman (OpenAI) waren aanwezig op uitnodiging van de Democratische Senaat-leider Chuck Schumer. De bijeenkomst vond plaats achter gesloten deuren, maar enkele topstukken spraken na afloop met de media of publiceerden hun inbreng online.

Minimale risico's, maximale voordelen

Zuckerberg verwacht van het Amerikaanse Congres dat het AI-bedrijven ondersteunt op het gebied van innovatie en veiligheid. "Beleidsmakers, academici, burgers en het bedrijfsleven moeten met elkaar samenwerken om mogelijke risico's van de technologie minimaal te houden."

"Maar dan moeten ook de voordelen maximaal worden benut", vervolgde de Meta-baas. " Als je gelooft dat deze generatie AI-technologie ons vooruitbrengt, dan zijn de voordelen niet te onderschatten."

De technologietop benadrukte eensgezind het belang van duidelijke regels op het gebied van AI. Altman van ChatGPT-maker OpenAI gelooft dat beleidsmakers "het juiste willen doen". Hij roemde de overheid om de snelheid waarmee ze regels voor het gebruik van de technologie wil invoeren.

Naast de topmensen van techbedrijven waren er zestig senatoren aanwezig. "We beginnen ons echt bezig te houden met de belangrijkste vraagstukken voor de volgende generatie", zei Schumer na afloop van het gesprek. "Vandaag hebben we een goed begin gemaakt, maar er is nog een lange weg te gaan."

Europese AI-wet is bijna klaar

Wereldwijd wordt er gewerkt aan regels die de ontwikkeling van AI in goede banen moeten leiden. Ook in Europa gebeurt dat. Afgelopen zomer stemde het Europees Parlement in met een nieuwe AI-wet die ervoor moet zorgen dat kunstmatige intelligentie in Europa op een verantwoorde manier wordt gebruikt. Daarmee loopt Europa voorop.