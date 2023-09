WhatsApp komt met kanalen om berichten met grote groepen volgers te delen

WhatsApp-gebruikers kunnen voortaan updates van bekende personen of organisaties ontvangen door hun WhatsApp-kanalen te volgen. Het is geen groepsgesprek: volgers kunnen de berichten alleen lezen.

WhatsApp testte de functie sinds juni in Colombia en Singapore, maar brengt de kanalen nu officieel uit in nog eens 150 landen. Daardoor kun je ook in Nederland voortaan verschillende kanalen volgen.

Bekende personen en organisaties kunnen de kanalen gebruiken om volgers in één keer op de hoogte te brengen van het laatste nieuws. Zo kun je de laatste updates van een bepaalde artiest of sportclub ontvangen. De berichten komen in een apart tabblad in de WhatsApp-app te staan.

Mensen kunnen zelf naar kanalen zoeken en zich daar gratis bij inschrijven. WhatsApp-kanalen worden automatisch gefilterd op basis van het land waarin je woont. Ook kun je aangeven of je de nieuwste, de actiefste of de populairste kanalen wil zien.

Je kunt alleen met emoji reageren op berichten in kanalen

Hoewel je niet op de berichten kunt antwoorden, kun je wel een emoji achterlaten. Het totale aantal reacties is ook te zien. Anderen kunnen niet zien welke reactie jij hebt achtergelaten op een bericht. Updates die in een kanaal worden geplaatst, zijn in totaal dertig dagen zichtbaar. Daarna worden ze vanzelf verwijderd door WhatsApp.

Telefoonnummers zijn niet te zien. Alle nummers van kanaalbeheerders en volgers worden afgeschermd. Beheerders kunnen ook instellen dat er geen screenshots gemaakt kunnen worden of dat berichten niet zijn door te sturen. De chatberichten zijn niet versleuteld.