Ook in Nederland dreigt verbod op verkoop iPhone 12 vanwege te hoge straling

De Rijksdienst Digitale Infrastructuur onderzoekt of de iPhone 12 te veel straling uitzendt. Als dat het geval is, kan de verkoop van het toestel ook in Nederland worden stilgelegd. In Frankrijk geldt al een tijdelijk verkoopverbod voor de iPhone 12.

Europese toezichthouders werken samen om de straling van telefoons steekproefsgewijs te controleren. Uit een test van de Franse toezichthouder ANFR bleek dat de iPhone 12 te veel straling uitzendt.

In Nederland controleert de Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) of smartphones aan de stralingsnormen voldoen. De Franse toezichthouder heeft de RDI geïnformeerd over zijn testresultaten, bevestigt een woordvoerder aan NU.nl. "Maar wij gaan eerst in overleg met Apple voordat wij vervolgstappen nemen."

Als de RDI concludeert dat de iPhone 12 te veel straling uitzendt, kan de verkoop ook in Nederland stilgelegd worden. Dat is volgens de woordvoerder van de RDI op dit moment nog niet aan de orde.

In Frankrijk is de verkoop van de iPhone 12 wel stilgelegd. Apple krijgt van de Franse toezichthouder een aantal weken de tijd om het probleem te verhelpen, anders volgt een definitief verkoopverbod.

Gezondheidsrisico is nihil

Ondanks dat de iPhone 12 meer straling uitzendt dan is toegestaan, zijn de gezondheidsrisico's volgens Monique Beerlage van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden nihil. Het kennisplatform is een samenwerking tussen onder meer het RIVM, de RDI en de GGD.

Volgens Beerlage zijn de eisen in Europa zo streng dat een kleine overschrijding geen gezondheidsschade oplevert. Maar de normen zijn er niet voor niets. Die zijn er vooral om mensen met bepaalde aandoeningen te beschermen.

Straling warmt je lichaam op

"Door de straling van een telefoon warmen delen in ons lichaam een heel klein beetje op", vertelt Beerlage. "Dat kan gezondheidsschade veroorzaken bij mensen die deze warmte door een aandoening niet goed kunnen afvoeren."

Smartphones staan doorlopend draadloos in contact met zendmasten in de omgeving. Hoe verder een antenne bij je vandaan staat, hoe harder je toestel moet uitzenden om jouw telefoongesprek of appje te kunnen versturen. Daardoor zendt je telefoon ook meer straling uit.

In Europa mag de straling die je telefoon genereert niet uitkomen boven een grens van 2 watt per kilo lichaamsgewicht. Dat is de maximale zogenoemde SAR-waarde. "Die grens is vastgesteld om elk risico op gezondheidsschade uit te sluiten", legt Beerlage uit.

Zendvermogen beperken met een software-update

Apple kan de problemen waarschijnlijk met een software-update verhelpen. Via de software kan het zendvermogen van de iPhone 12 verlaagd worden zodat de straling weer binnen de Europese normen valt.

Voor mensen die zich zorgen maken over de straling die hun telefoon uitzendt, heeft Beerlage nog een goede tip. "Zet je telefoon tijdens het bellen op de speaker of gebruik oortjes en houdt hem bij je vandaan." Daarmee zou de straling die in je lichaam komt flink afnemen.