Apple moet in Frankrijk stoppen met verkoop iPhone 12 vanwege te hoge straling

De Franse toezichthouder op radiofrequenties heeft de verkoop van de iPhone 12 in het land stopgezet. De iPhone 12 stoot een hogere elektromagnetische straling uit dan in Europa is toegestaan.

De straling is iets hoger dan volgens de Europese regels is toegestaan, blijkt uit metingen van toezichthouder ANFR. Apple heeft een aantal weken om te zorgen dat er een oplossing komt waardoor de straling omlaaggaat. "Als dat niet lukt, moet Apple ervoor zorgen dat verkochte toestellen worden ingeleverd", schrijft de toezichthouder.

Het menselijk lichaam kan elektromagnetische straling opnemen. Te veel straling zou mogelijk effect kunnen hebben op de gezondheid.

Maar doorgaans gebeurt dat niet. Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft op basis van een groot aantal onderzoeken geconcludeerd dat er geen gezondheidsnadelen bekend zijn aan het gebruik van smartphones.

Apple zegt tegen persbureau AFP dat het twijfelt aan de testresultaten van ANFR. Het bedrijf meldt dat meerdere onafhankelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de iPhone aan de normen voldoet.