Nooit meer vragen om iPhone-oplader: Apple stapt met iPhone 15 over op USB-C

De iPhone 15 is niet meer op te laden met de lightning-kabel van eerdere iPhones. Op de nieuwe telefoon gaat dat via USB-C. Dat kondigde Apple dinsdagavond aan tijdens de presentatie van nieuwe iPhones voor komend jaar.

Nieuwe Android-telefoons gebruiken inmiddels allemaal al USB-C om op te laden. Maar Apple bleef vasthouden aan zijn eigen lightning-kabeltje. Op kantoren en visite klonk daarom vaak: "Heeft er nog iemand een iPhone-oplader?" Maar die vraag zal in de komende jaren uitsterven.

Al sinds de iPhone 5 in 2012 werd uitgebracht, is lightning de standaard voor telefoons van het bedrijf. Deze kabels zijn alleen voor bepaalde Apple-apparaten te gebruiken en werken niet op Android-toestellen.

Apple hield lange tijd vol dat keuze in producten leidt tot meer innovatie op de markt. De overstap naar USB-C komt dan ook niet uit eigen beweging. Europese wetgeving zorgt er nu voor dat Apple overstag moet. Onder nieuwe regels van de EU moeten alle nieuwe telefoons vanaf eind 2024 verplicht met USB-C opgeladen kunnen worden. Apple sorteert daar nu op voor.

De nieuwe Europese afspraken werden vorig jaar gemaakt door de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese lidstaten. "We hebben een deal over de universele oplader!", zo luidde het enthousiaste bericht op het sociale netwerk X (voorheen Twitter) van Eurocommissaris Thierry Breton.

Overstappen op USB-C heeft een aantal voordelen. Zo is straks nog maar één kabel nodig om alle apparaten op te laden. Van telefoons tot laptops en tablets. En dat moet meteen een einde maken aan lades vol met kabeltjes die niet of nauwelijks worden gebruikt. Ook hoopt Brussel dat de verandering leidt tot minder elektronisch afval.

"USB-C is de universeel geaccepteerde manier om apparaten op te laden", zei Apple bij de aankondiging. "De aansluiting is al jaren in Apple-producten te vinden. Nu werkt het ook op iPhones."