Lek in optelsoftware kon pogingen tot manipulatie opleveren bij verkiezingen

Een beveiligingsexpert heeft dit jaar een kwetsbaarheid gevonden in de software die in Nederland wordt gebruikt om stemmen te tellen. Daardoor was het in principe mogelijk om uitslagen te manipuleren, al is er geen bewijs dat dat is gebeurd.

Het lek is inmiddels gedicht, meldt de Kiesraad. Het lek werd gevonden in het programma Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020). Het lukte Maarten Boone van beveiligingsbedrijf Zerocopter binnen een uur om de kwetsbaarheid boven water te krijgen.

Als kwaadwillenden dit lek zouden misbruiken, konden ze in de systemen van de softwarefabrikant van OSV2020 komen. Daardoor kon in potentie een nepversie van de software worden verspreid bij gemeenten die het programma gebruiken.

"De Kiesraad neemt dit soort meldingen zeer serieus", zegt voorzitter Wim Kuijken. "De Kiesraad is Maarten Boone dan ook erkentelijk voor zijn melding." De raad zegt dat de software ondersteunend aan het verkiezingsproces is. OSV2020 helpt stemmen op te tellen, maar het papieren verkiezingsproces blijft in Nederland leidend.

Geen bewijs voor manipulatie bij verkiezingen

De Kiesraad schrijft op zijn website dat er geen bewijs van daadwerkelijk misbruik is gevonden. Daarvoor zijn in het proces ook een aantal waarborgen ingebouwd. Zo kunnen gemeenten gebruikmaken van OSV2020, maar wordt het aantal verwerkte stemmen vervolgens met steekproeven nog eens handmatig gecontroleerd. Bij fraude zou dat dan alsnog ontdekt moeten worden.