Als je wordt afgeperst door cybercriminelen, betaal dan niet (meteen)

Een succesvolle cyberaanval heeft grote gevolgen voor het getroffen bedrijf of organisatie. Hackers kunnen systemen volledig platleggen of gevoelige data stelen. Vervolgens proberen de criminelen daarmee hun slachtoffers te chanteren.

In ruil voor geld krijgt de getroffen organisatie bijvoorbeeld weer toegang tot haar systemen. Of de criminelen doen de belofte dat er niets met de gestolen data wordt gedaan.

Maar in de praktijk is er soms geen andere optie dan betalen. Bijvoorbeeld als hackers alle systemen op slot hebben gezet en met de sleutel zwaaien. "Het is dan kiezen tussen twee kwaden", legt Maasland uit. "Laat je je bedrijf failliet gaan of ga je over tot betaling aan de cybercriminelen?"