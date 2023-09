KNVB sluit deal met Russische cybercriminelen na digitale inbraak

De KNVB heeft afspraken gemaakt met de Russische cybercriminelen die in april hebben ingebroken in de systemen van de voetbalbond. Daarmee hoopt de organisatie te voorkomen dat eventuele buitgemaakte gegevens op straat komen te liggen.

Onder begeleiding van het Nederlandse cybersecuritybedrijf Fox-IT zijn met de Russische cybercriminelen afspraken gemaakt over het niet-publiceren en verwijderen van eventuele buitgemaakte gegevens. Over de inhoud van die afspraken wil de bond geen uitspraken doen.

Criminelen van de Russische groep LockBit plaatsten in april screenshots van mappen en documenten die uit het netwerk van de KNVB leken te komen. De afbeeldingen moesten dienen als bewijs dat de groep niet blufte over wat ze in handen hebben.

De voetbalbond heeft in april aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast is het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In de afgelopen maanden heeft de KNVB geprobeerd alle mensen te informeren waarvan mogelijk data is gestolen. De voetbalbond heeft niet alle slachtoffers kunnen bereiken. Daarom verscheen vandaag een paginagrote advertentie in meerdere grote dagbladen en is een website opgezet waar slachtoffers informatie kunnen vinden.