Consumentenbond sleept Google voor de rechter wegens privacyregels

De Consumentenbond begint een rechtszaak tegen Google. Volgens de organisatie is de manier waarop het techbedrijf gegevens van gebruikers verzamelt in strijd met de privacyregels.

De Consumentenbond voert de zaak samen met de Stichting Bescherming Privacybelangen. "De stichting heeft met Google over al deze zaken gesproken, zonder resultaat. Het is nu aan de rechter om de praktijken van Google een halt toe te roepen", zegt voorzitter van de stichting Ada van der Veer.

In maart heeft de rechtbank Amsterdam de Consumentenbond in het gelijk gesteld in een zaak tegen Facebook. Het sociale medium is tussen 1 april 2010 en 1 januari 2020 in de fout gegaan bij de verwerking van persoonsgegevens. Data van Nederlandse Facebook-gebruikers zijn zonder toestemming gebruikt voor advertentiedoeleinden, terwijl dat volgens de wet niet mag.