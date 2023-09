Meer dan helft van online platformen vertellen niet hoe ze je keuze beïnvloeden

Ruim één op de drie online platformen zoals bol.com, Marktplaats en Amazon gebruikt algoritmes om bezoekers te helpen of hun aankoop zelfs te sturen. Minder dan de helft van al deze websites is eerlijk over hoe hun systemen werken.

Je wordt online voortdurend beïnvloed. Als je zoekt naar een vakman op bijvoorbeeld Werkspot, een tweedehands fiets wil kopen op Marktplaats of eten bestelt via Thuisbezorgd, krijg je ongemerkt met algoritmes te maken. Eén op de drie online platforms maakt daar volgens statistiekbureau CBS gebruik van.

Algoritmes bepalen wat je op een website of in een app te zien krijgt, maar ook wat niet. Meestal zijn ze zo ingericht dat ze je de beste resultaten laten zien die passen bij je interesses. Maar soms beïnvloeden algoritmes je keuze. Bijvoorbeeld door alleen een duurder product te laten zien als het systeem weet waar je naar op zoek bent.

Voor bezoekers van online platforms is het niet altijd duidelijk hoe de algoritmes werken. Minder dan de helft van deze websites geeft informatie over hoe hun algoritmes globaal werken.

Veel online platforms zijn ook niet eerlijk over de manier waarop advertenties voor bezoekers worden geselecteerd. Slechts vier op de tien websites geven volgens het CBS informatie over hoe hun advertentiesystemen werken.