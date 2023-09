Zo verdienen techgiganten als Google geld met jouw data

De bedrijven maken het de gebruikers erg lastig om achter hun strategie te komen, zegt data-ethicus Piek Visser-Knijff. "Het is belangrijk om als consument te weten dat de bedrijven twee gezichten hebben", vertelt Visser-Knijff. "Enerzijds een gratis sociaal platform zijn en anderzijds een enorme advertentiemarkt runnen."

Tijdens het installeren van verschillende apps krijg je als gebruiker een hoop vragen. De makers willen dat je de algemene voorwaarden accepteert, vragen of ze je pushberichten mogen sturen en willen je locatiegegevens inzien.

De bedrijven hopen dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden, je locatiegegevens deelt en cookies accepteert. Zo help je de bedrijven om je gegevens bij te houden.

Deze data worden in enorme datacenters opgeslagen. Door de informatie van verschillende gebruikers te combineren, kunnen de grote techbedrijven heel precies inschatten welke content ze aan wie moeten laten zien.

Met deze data worden algoritmes getraind. Een algoritme kun je zien als een slimme rekenformule die bepaalt wat jij op welke plaats in je tijdlijn te zien krijgt. Zo krijgt een gebruiker die veel van sport en sportkleding houdt meer sportgerelateerde advertenties en berichten te zien dan anderen. Algoritmes kunnen consumenten sturen in (aankoop)gedrag.

Het is voor techbedrijven erg waardevol om gebruikers passende advertenties en berichten te kunnen laten zien. Dan is de kans groter dat consumenten zich door de advertenties laten verleiden. Bovendien blijven gebruikers langer op het platform hangen als ze zich herkennen in wat er getoond wordt.