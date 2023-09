Politie krijgt krap een jaar om problemen met C2000-netwerk op te lossen

De Nederlandse Arbeidsinspectie eist dat de korpsleiding de problemen met het C2000-communicatienetwerk voor juni 2024 oplost. Door storingen en andere problemen kunnen agenten op straat niet op het netwerk vertrouwen. Daardoor kunnen ze niet altijd veilig hun werk doen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de korpsleiding dinsdag al per brief geïnformeerd over de nieuwe eisen waar het C2000-netwerk aan moet voldoen. NU.nl heeft deze brief in handen. De politietop heeft de problemen in een reactie op de inspectie bevestigd en de ambitie uitgesproken om verbeteringen door te voeren.