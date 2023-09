Japan lanceert raket met Nederlandse telescoop en wil als vijfde land naar maan

Japan heeft een raket gelanceerd met een telescoop die onderzoek gaat doen naar het ontstaan van het universum. Het Nederlandse ruimte-instituut SRON heeft daaraan meegewerkt. Ook wil Japan een maanlander naar het maanoppervlak brengen.

De raket werd in de nacht van woensdag op donderdag gelanceerd vanaf het Tanegashima Space Center in het zuidwesten van Japan. Na dertig minuten werd de telescoop losgekoppeld en in een baan rond de aarde gebracht.

Het gaat om de X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission, ook wel XRISM genoemd. Deze röntgentelescoop kan preciezer dan ooit tevoren metingen doen bij overblijfselen van supernova's, clusters van sterrenstelsels en zwarte gaten. Het Nederlandse SRON werkte mee aan verschillende onderdelen van de telescoop.

Aan boord van de raket was ook een Japanse maanlander. Deze Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) wordt over drie tot vier maanden in een baan rond de maan gebracht. Volgens de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA doet het vaartuig begin volgend jaar een poging om op het maanoppervlak te landen.

Japan mogelijk vijfde land op de maan

Als dat lukt, is Japan het vijfde land dat op de maan weet te landen. De Verenigde Staten, Rusland, China en India gingen Japan voor.

Vorige maand was India het vierde land dat een ruimtevaartuig op de maan neerzette. Daags daarvoor was een Russische lander op het maanoppervlak gecrasht. In april lukt het een Japans bedrijf ook niet een maanlander met succes te laten landen.