Storing bij het in- en uitchecken in Arriva-bussen grotendeels verholpen

Door een storing in de bussen van Arriva hebben reizigers woensdag niet kunnen in- en uitchecken met hun ov-chipkaart. De storing is in veel bussen opgelost. Alleen in Noord-Nederland en Limburg kunnen passagiers er nog mee te maken krijgen.

In het kort Storing in Arriva-bussen zorgt voor problemen met in- en uitchecken met de ov-chipkaart.

De storing is veroorzaakt door softwareproblemen in de boordcomputers van Arriva-bussen.

De storing wordt opgelost, maar duurt langer in Noord-Nederland en Limburg. Deze samenvatting is gemaakt met behulp van AI en gecheckt door NU.nl.

De storing werd veroorzaakt door softwareproblemen in de boordcomputers van Arriva-bussen, zei Arriva-woordvoerder Inge van Langelaar tegen NU.nl. Daardoor konden reizigers niet in- en uitchecken.

Ook de buslijninformatie aan de buitenzijde van de bus werkte niet. Normaal geven matrixborden aan de voor- en zijkant van de bus aan welke lijn het is en waar de bus naartoe gaat. Dat werd volgens de Arriva-woordvoerder opgelost met een geprint lijnnummer op papier voor het raam.

De storing werd in de regio Oost-Nederland, Noord-Brabant en West-Nederland rond 11.00 uur opgelost. In de regio Noord-Nederland en in Limburg duurt het langer voordat de problemen zijn verholpen. Maar ook daar nemen de problemen volgens Arriva af.