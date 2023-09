Reizigers kunnen door storing niet in- en uitchecken in Arriva-bussen

Door een storing in de bussen van Arriva kunnen reizigers woensdag niet in- en uitchecken met hun ov-chipkaart. De bussen van het ov-bedrijf rijden wel. Passagiers mogen gratis mee zolang de storing duurt.

De storing is veroorzaakt door softwareproblemen in de boordcomputers van Arriva-bussen, zegt Arriva-woordvoerder Inge van Langelaar tegen NU.nl. "Daardoor kunnen reizigers niet in- en uitchecken."

Arriva verwacht dat de storing in de regio Oost-Nederland, Noord-Brabant en West-Nederland rond 10.30 uur is opgelost. In de regio Noord-Nederland en in Limburg kan het langer duren voordat de problemen zijn verholpen. Daar werkt Arriva met een ander type boordcomputer in bussen.