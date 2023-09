TikTok bewaart jouw gegevens voortaan in Europa

Filmpjesapp TikTok slaat de data van Europese gebruikers voortaan op in een nieuw datacenter in het Ierse Dublin. Het socialenetwerkbedrijf zegt daarmee aan de Europese privacyregels te voldoen.

Voorheen bewaarde TikTok de data van Europese gebruikers in Singapore en de Verenigde Staten. Maar in die landen zijn de privacyregels minder streng. Daardoor bestaat de kans dat bijvoorbeeld overheden in de data van mensen kunnen rondsnuffelen.

In het nieuwe datacentrum hebben "alleen goedgekeurde medewerkers toegang tot beperkte soorten data", schrijft TikTok dinsdag. Naast het datacenter in Dublin laat TikTok ook datacenters in Noorwegen en op een andere plek in Ierland bouwen. Het Europese hoofdkantoor van TikTok is ook in Dublin gevestigd.