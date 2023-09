T-Mobile-directeur over nieuwe naam Odido: 'Even wennen voor de klanten'

T-Mobile en Tele2 heten voortaan Odido (spreek uit: o-díé-do). Directeur Søren Abildgaard snapt wel dat mensen aan die naam moeten wennen. "Dat zullen mensen ook hebben gedacht toen Google net begon: wat een rare naam."

Het betekent eigenlijk ook niets, zegt Abildgaard in gesprek met NU.nl. "In het oud-Grieks betekent het iets als 'ik hoor je', maar dat is niet de reden dat we hiervoor zijn gegaan. We wilden iets wat fonetisch goed klinkt."

Op sociale media worden al veel grappen gemaakt over de nieuwe naam. Nog niet iedereen is zo positief over het nieuwe merk als Odido zelf. Maar Abildgaard maakt zich geen zorgen. "Je bent gehecht aan wat je kent (namelijk T-Mobile, red.) en daar ken je waarde aan toe", zegt hij. "Ik zie dit nieuwe merk als een leeg canvas dat we nu kunnen gaan vullen met karakter en persoonlijkheid. Dat moet groeien, ook onder klanten."

Odido hoopt dat te doen door menselijk contact belangrijker te maken binnen het bedrijf. Zo kunnen klanten straks tot middernacht chatten met menselijke medewerkers als de AI-chatbot hen niet kan helpen. "De technologische veranderingen gaan zo snel dat niet iedereen het kan bijhouden", zegt Tisha van Lammeren, commercieel directeur van Odido. "Als je problemen hebt, wil je snel menselijk contact en niet vast komen te zitten in een gesprek met een robot."

Ook het kunnen melden van slecht bereik staat bij Odido hoog op de agenda. Zonder bereik wordt dat lastig, al ziet Van Lammeren wel mogelijkheden. "Je kunt het straks met een druk op de knop melden via een wifiverbinding, maar we zijn natuurlijk ook met een vaste lijn bereikbaar." De provider belooft de klachten meteen in behandeling te nemen.

'Zijn nu zelfstandig en helemaal Nederlands'

Met de merkverandering neemt het bedrijf afstand van T-Mobile. Op termijn moest dat sowieso, omdat de Nederlandse tak van T-Mobile in 2021 aan investeerders werd verkocht. "Nu zijn we zelfstandig en helemaal Nederlands", zegt Abildgaard.

Dat opent volgens de directeur nieuwe deuren. "We kunnen doen wat we willen, zolang het bestuur en de investeerders het goed vinden", zegt hij. "Onder de vlag van T-Mobile waren we meer gebonden aan hun regels, ook als dat misschien niet goed bij de Nederlandse markt paste."

'Ons product faciliteert ook nadelige kanten'

Opvallend is dat Odido ervoor pleit dat mensen hun telefoon soms beter kunnen uitschakelen. "We moeten verantwoordelijkheid nemen", zegt Abildgaard. "De technologie die we hebben is een zegen, maar als we de menselijke kant vergeten wordt het een mes dat aan twee kanten snijdt."

Hij noemt bijvoorbeeld de manier waarop mensen urenlang van filmpje naar filmpje scrollen op Instagram. Of het pestgedrag van kinderen dat ook online plaatsvindt. "Ons product faciliteert ook nadelige kanten", zegt ook Van Lammeren.

Daarom steunt Odido ook verschillende initiatieven om die menselijke kant meer aandacht te geven. "Zoals een initiatief om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken. En we geven ook workshops aan ouderen zodat zij beter met technologie kunnen omgaan."