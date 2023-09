Hoe snel moet je internet zijn? Je kunt mogelijk geld besparen

Ziggo levert via de televisiekabel internet met snelheden tot 1 gigabit. Sommige glasvezelaanbieders gaan zelfs al tot het dubbele. Maar over het algemeen geldt: hoe sneller je internetverbinding, hoe duurder je abonnement.

Het prijsverschil tussen het snelste en goedkoopste abonnement bij Ziggo bedraagt 16 euro per maand. In oktober verdubbelt de kabelaar de internetsnelheid van de drie goedkoopste abonnementen.

"Als je tevreden bent over je huidige internetsnelheid, kun je in oktober misschien overstappen naar een lager abonnement", zegt telecomexpert Hayte Hugo van Tweakers. Als je nog niet het goedkoopste abonnement hebt, kun je minimaal 5 euro per maand besparen.