Je mobieletelefoonrekening bij KPN en Vodafone gaat in oktober flink omhoog

Mensen die langer dan drie maanden een mobiel abonnement bij KPN of Vodafone hebben, krijgen op 1 oktober een flinke prijsverhoging voor de kiezen. Vodafone verhoogt zijn tarieven met 10 procent en KPN met maximaal 2,50 euro per maand.

Beide providers voeren op 1 oktober een zogenoemde inflatiecorrectie door. Vodafone baseert zijn prijsverhoging op de inflatiecijfers van statistiekbureau CBS over 2022. Die bedroeg toen 10 procent. KPN gebruikt het inflatiepercentage over de periode juli 2022 tot en met juni 2023. Die kwam uit op 8,9 procent.

In tegenstelling tot Vodafone brengt KPN niet de gehele inflatie in rekening. De provider verhoogt zijn prijzen met 8,4 procent. Daarnaast bedraagt de prijsverhoging maximaal 2,50 euro per maand. Daardoor valt de inflatiecorrectie bij duurdere abonnementen wat lager uit.