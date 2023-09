T-Mobile verandert van naam en gaat verder als Odido

Delen via E-mail

T-Mobile Nederland heet voortaan Odido. Het telecombedrijf gaat verder als onafhankelijk Nederlands merk en maakt van onbeperkt bellen en internetten de standaard. Ook de merknaam Tele2 wordt vervangen door Odido.

Het bedrijf wil onder de vlag van Odido een andere koers varen dan onder de naam T-Mobile. "Bij Odido staat niet de technologie centraal, maar draait alles om de mensen", zegt CEO Søren Abildgaard. Dat moeten klanten vooral gaan merken in de dienstverlening van Odido.

Zo krijgt de provider een verbindingsservice, waarmee klanten zich bij Odido kunnen melden als hun bereik slecht is. Dat gaat voorlopig telefonisch, maar kan binnenkort ook via een app. Verder zegt het bedrijf voor zijn klantenservice minder te willen leunen op automatische antwoorden en juist te willen focussen op menselijk contact, ook buiten kantooruren en in het weekend.