NASA ontdekt krater in de maan die waarschijnlijk door Russische crash komt

NASA heeft een nieuwe krater in de maan ontdekt. De Amerikaanse ruimteorganisatie stelt dat de krater hoogstwaarschijnlijk ontstond doordat een Russische maanlander laatst crashte in de maan.

Het Russische maanvaartuig Luna-25 stortte op 19 augustus op de maan. NASA nam via het ruimtevaartuig LRO satellietfoto's van diezelfde maan op 24 augustus. In vergelijking met eerdere foto's van juni vorig jaar ontdekte NASA een nieuwe kleine krater.

Na onderzoek komt het LRO-team tot de conclusie dat de krater hoogstwaarschijnlijk is veroorzaakt door de crash van het Russische Luna-25. Een natuurlijke oorzaak lijkt onwaarschijnlijk.

De krater is 10 meter in diameter en heeft een diepte van 360 meter. Uit het NASA-onderzoek blijkt dat de krater ongeveer 400 kilometer verwijderd is van waar de Russische maanlander eigenlijk zou moeten landen.