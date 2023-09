Google is 25 jaar in ons leven: kun jij nog zonder?

Kun jij een maand zonder Google? Die kans is erg klein. Het techbedrijf is overal aanwezig met zijn producten en diensten. Dat is bijzonder, want het bedrijf viert maandag 'pas' zijn 25e verjaardag.

Precies 25 jaar geleden is Google Inc. officieel geregistreerd als bedrijf. De onderneming werd op dat moment gerund vanuit een garage. Binnen enkele jaren groeide de start-up uit tot een miljardenbedrijf met een gigantische invloed op de wereld.

"Google zit overal en niet alleen onder de Google-naam", vertelt hoogleraar Ard-Pieter de Man van de Vrije Universiteit Amsterdam. "Het bedrijf is bijvoorbeeld ook eigenaar van videodienst YouTube."

We zijn volgens De Man heel afhankelijk van Google. Daarom is er regelmatig kritiek op het bedrijf. "Maar we moeten niet vergeten dat we er ook heel veel plezier van hebben."

Het is bijna onmogelijk om een maand zonder Google te doen. In 2019 besloot toenmalig NU.nl-techredacteur Thomas Moerman te stoppen met het gebruik van Google. Maar onze collega kwam al snel tot de conclusie dat hij helemaal niet zonder kan.

De zoekmachine van Google is begin deze eeuw in korte tijd heel groot geworden. Het bedrijf zorgde volgens hoogleraar Antal van den Bosch van de Universiteit Utrecht voor een technologische doorbraak. Je kunt de situatie van toen volgens hem vergelijken met de doorbraak van ChatGPT begin dit jaar.

Ken je AltaVista en Lycos nog?

Internetters van het eerste uur kunnen zich waarschijnlijk zoekmachines als AltaVista en Lycos nog wel herinneren. Die werden begin deze eeuw veel gebruikt.

"Bij het gebruik van de eerste zoekmachines moest je hopen dat je goede zoekresultaten kreeg", herinnert Van den Bosch zich. "Maar mensen ontdekten dat Google het veel beter deed."

Dankzij het pageranksysteem toonde Google veel betere zoekresultaten dan andere zoekmachines.

Antal van den Bosch, hoogleraar

De meeste zoekmachines van toen keken naar de inhoud van een website. Als je een zoekwoord of zin intoetste, kreeg je de websites te zien waar jouw zoekopdracht in voorkwam. Maar dat waren lang niet altijd de beste resultaten.

Pageranksysteem van Google was technologische doorbraak

Google deed het volgens Van den Bosch vanaf het begin heel anders. "Het bedrijf werkte met het zogenoemde pageranksysteem. Google-oprichters Larry Page en Sergei Brin hebben dat op de Stanford University ontwikkeld."

Met het pageranksysteem berekent Google hoe goed of slecht een bepaalde pagina op het internet is. Dat doet de zoekmachine bijvoorbeeld door het aantal websites te tellen dat naar die pagina linkt. Wordt er vaak naar een webpagina gelinkt, dan is er blijkbaar goede informatie op te vinden.

"Dankzij het pageranksysteem toonde Google veel betere zoekresultaten dan andere zoekmachines", legt Van den Bosch uit. "Daarnaast had Google een veel grotere inhoudsopgave met websites waarin het kon zoeken."

Door de goede zoekresultaten werd Google in korte tijd de meestgebruikte zoekmachine. Het grote aantal gebruikers leverde het bedrijf al snel tientallen miljarden euro's per jaar aan advertentie-inkomsten op.

Google stak zijn geld in nieuwe producten en diensten

Met dat geld ontwikkelde Google nieuwe producten en diensten, zoals maildienst Gmail, navigatiedienst Google Maps en het Android-besturingssysteem voor smartphones. Maar het concern nam ook veel andere bedrijven over, waaronder videodienst YouTube.

Nieuwe spelers kunnen heel snel opkomen en een techgigant raken.

Ard-Pieter de Man, hoogleraar

Een groot aantal bedrijven gebruikt de diensten van de zoekgigant in hun producten. Daardoor maak je nu de hele dag door bijna ongemerkt gebruik van Googles diensten.

Nieuwkomers zijn groot gevaar voor grote techbedrijven

Door onze afhankelijkheid van Google zal het bedrijf niet snel ten onder gaan, verwachten de hoogleraren waarmee NU.nl sprak. Maar geen van beiden waagt zich aan een voorspelling over hoe de zoekgigant er over vijf jaar voor zal staan. Daarvoor gaan de ontwikkelingen in de technologiesector te snel.

"Nieuwe spelers kunnen heel snel opkomen en een techgigant raken", legt hoogleraar De Man uit. "Kijk maar naar de opkomst van TikTok en welk effect dat op Facebook en Instagram heeft."

Boze tongen beweren dat Google de boot heeft gemist op het gebied van kunstmatige intelligentie. AI-chatbots als ChatGPT kunnen bijvoorbeeld de manier waarop wij informatie opzoeken op het internet radicaal veranderen. Dat zou een groot gevaar voor Google zijn.