Storing C2000-netwerk zorgt voor onveilige situatie, agenten teruggeroepen

Het C2000-communicatienetwerk kampt donderdagmiddag met een landelijke storing. Het netwerk wordt gebruikt door de politie en veel andere hulpdiensten. Agenten op straat krijgen geen verbinding met de meldkamers, wat tot onveilige situaties leidt.

Politieagenten kunnen onderling nog wel met elkaar praten via hun portofoons. Maar voor communicatie met de verschillende meldkamers in Nederland moeten de dienders een speciale app op hun telefoon gebruiken.

"Er zijn op dit moment problemen in het C2000-netwerk", bevestigt een woordvoerder van de korpsleiding aan NU.nl. Volgens de zegsman wordt er hard gewerkt aan een oplossing, maar hij kon nog niet zeggen wanneer de problemen verholpen zijn.

De portofoons van de politie maken gebruik van het C2000-netwerk. Dat kun je zien als het eigen mobiele netwerk van de politie. Via dit netwerk staan agenten op straat in verbinding met elkaar en met de meldkamer. Ook andere hulpdiensten, waaronder de brandweer en de Koninklijke Marechaussee, gebruiken het netwerk.

"Het C2000-netwerk is nog wel in de lucht, maar onderliggende systemen liggen plat", vertelt woordvoerder Maarten Brink namens de vier Nederlandse politievakbonden. "De meldkamer kan geen gespreksgroepen meer koppelen, geen eenheden zien rijden en mogelijk werkt ook de noodknop op portofoons niet."

De problemen laten volgens Brink opnieuw zien hoe gevoelig het netwerk is voor storingen. "Dat leidt tot levensgevaarlijke situaties."

In verschillende politieregio's zijn agenten terug naar het bureau geroepen. Ook bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) zijn teruggehaald. Dat is volgens de woordvoerder van de politievakbonden gedaan omdat hun veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. "Dit is geen wenselijke situatie voor de veiligheid van Nederland", zegt Brink.