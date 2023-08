Vanaf morgen krijg je opsporingsberichten van Burgernet niet meer via sms

Deelnemers aan Burgernet ontvangen vanaf vrijdag geen sms-berichten meer als iemand wordt vermist of gezocht. De politie gebruikt voortaan de Burgernet-app om de hulp van burgers in te schakelen.

De Burgernet-app is volgens de politie privacyvriendelijker. De app kan zonder aanmelding worden gebruikt. Mensen hoeven ook geen gegevens van zichzelf in te vullen. Voorheen moest dat wel om sms-berichten te kunnen ontvangen.

De app stelt de politie daarnaast in staat om meer informatie te delen. Via sms was het bijvoorbeeld niet mogelijk om een foto te delen. De app is beschikbaar voor zowel Android als iOS.