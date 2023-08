Smartwatchmaker Fitbit ligt onder vuur vanwege privacybeleid

Privacyorganisatie None of your business (Noyb) heeft bij verschillende Europese privacytoezichthouders geklaagd over smartwatchfabrikant Fitbit. Volgens de belangenclub worden Fitbit-gebruikers gedwongen om toestemming te geven voor de overdracht van hun persoonlijke gegevens naar landen buiten de Europese Unie.

Als gebruikers eenmaal toestemming hebben gegeven, kunnen ze die volgens Noyb niet meer intrekken. Dat is volgens de privacyclub in strijd met de Europese privacyregels.

Noyb heeft klachten ingediend bij onder andere de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook privacytoezichthouders in Oostenrijk en Italië zijn inmiddels aangeschreven.

De belangenclub vindt het kwalijk dat de persoonsgegevens op deze manier terechtkomen in landen waar niet dezelfde privacywetgeving geldt als in de EU. Binnen de EU gelden sinds 2018 strenge privacyregels die zijn opgenomen in de AVG.

Fitbit zou geen toestemming mogen afdwingen

De smartwatchmaker eet volgens jurist Maartje de Graaf van twee walletjes. Fitbit verdient namelijk niet alleen geld aan de verkoop van de horloges en zijn abonnementsdiensten. Gebruikers zijn volgens de jurist ook verplicht om hun gegevens 'gratis' te delen met partijen over de hele wereld.

Fitbit-gebruikers worden volgens Noyb gedwongen in te stemmen met de overdracht van hun gegevens naar de Verenigde Staten. Als bezitters van die smartwatches dat niet doen, kunnen zij geen apps gebruiken.

De privacyorganisatie wil dat de smartwatchmaker klanten toestaat apps te gebruiken zonder die gedwongen toestemming. Ook vindt Noyb dat Fitbit klanten beter moet informeren over hoe het bedrijf met hun gegevens omgaat.

Brussel houdt Fitbit in de gaten

Fitbit ligt in Brussel onder een vergrootglas sinds de overname door Google in 2021. In dat jaar kreeg het techbedrijf van de Europese Commissie groen licht voor de overname. Wel moest Google beloven geen fitnessdata van gebruikers binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te gebruiken om advertentieprofielen mee op te bouwen.