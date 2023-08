Wereldwijd netwerk gehackte computers onschadelijk gemaakt door OM en FBI

Opsporingsdiensten van zeven landen, waaronder Nederland, hebben vrijdag en zaterdag samen een groot crimineel netwerk van gehackte computers ontmanteld. Met het netwerk van 700.000 gehackte computers konden hackers fraude plegen of bedrijven afpersen.

Dat melden onder meer het Openbaar Ministerie (OM) en de FBI in verklaringen.

Dit botnet-netwerk heet Qakbot en is al sinds 2008 actief. Via phishing was het op al die computers van nietsvemoedende gebruikers terechtgekomen.

Het netwerk zou volgens het Landelijk Parket van het OM een sleutelrol hebben gehad in de wereldwijde cybercriminaliteit. Criminelen konden via dit netwerk tegen betaling toegang krijgen tot grote aantallen computers om daar ransomware op te installeren. Dat is software die wordt gebruikt om bedrijven of organisaties af te persen.

Volgens het Landelijk parket heeft het netwerk in de afgelopen jaren voor honderden miljoenen schade hebben toegebracht aan bedrijven en overheidsinstellingen.

Door de opsporingsdiensten wordt dit de grootste operatie ooit tegen een dergelijke botnet-structuur genoemd. Landen die meewerkten zijn Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Roemenië en Litouwen.