Facebook-moederbedrijf Meta ruimt op: grote Chinese spam-golf gestopt

China heeft mensen in andere landen geprobeerd te beïnvloeden met ruim 7.700 spam-accounts op Facebook en Instagram. Facebook-moederbedrijf Meta zegt dat het alle accounts heeft verwijderd in wat het bedrijf 'de grootste opruimactie ooit' noemt.

Alle verwijderde spam-accounts vielen volgens Meta onder één beïnvloedingsoperatie. Het socialenetwerkbedrijf linkt de campagne aan personen die betrokken zijn bij veiligheidsdiensten in China.

Spamouflage wordt omschreven als de "grootste, meest productieve geheime beïnvloedingsoperatie die we vandaag de dag in de wereld kennen". De spamcampagne was volgens Meta echter "niet succesvol".