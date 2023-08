Trump na 2,5 jaar terug op X (Twitter) met poging om politiefoto uit te melken

Donald Trump heeft vrijdag na 2,5 jaar weer een bericht geplaatst op Twitter, dat tegenwoordig X heet. De oud-president plaatste een afbeelding van de politiefoto die hij eerder op de dag moest laten maken in de Amerikaanse staat Georgia.

In de post van vrijdag plaatste Trump de politiefoto met een link naar zijn site, in de hoop donaties op te halen. Daarnaast beweert hij opnieuw zonder bewijs dat er gerommeld is met de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Trump heeft zich inmiddels kandidaat gesteld om het bij de komende verkiezingen opnieuw op te nemen tegen Biden.