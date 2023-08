Wat gaan wij merken van de Europese wet voor grote techbedrijven?

De negentien allergrootste online platforms en zoekmachines moeten sinds vrijdag voldoen aan de strengste verplichtingen uit de DSA. Zij moeten bijvoorbeeld de verspreiding van illegale content en desinformatie tegengaan. Daarnaast moeten ze hun systemen aanpassen waarmee ze aanbevelingen doen. Ook moeten ze transparant zijn over online reclame via hun platforms.

De overheden van lidstaten van de EU kunnen nu van online platforms eisen dat ze illegale content verwijderen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om desinformatie of berichten die terrorisme, kindermisbruik of haat verspreiden. Daarnaast moeten bedrijven verplicht regels opstellen voor het aanpakken van illegale berichtgeving. Grote platforms zoals Facebook en Google hebben de laatste jaren al zulke regels opgesteld, maar dat wordt verplicht voor alle bedrijven.

Europa gaat ook controles uitvoeren op de algoritmes die bedrijven gebruiken. Dat zijn complexe berekeningen die bijvoorbeeld bepalen welke zoekresultaten worden getoond in Google of in een webwinkel.