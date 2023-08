Nieuwswaakhond ontdekt tientallen websites met door AI hergebruikt nieuws

Er duiken steeds meer nieuwssites op die kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken om razendsnel artikelen van gerenommeerde media te hergebruiken. De nieuwssites controleren de herschreven teksten nauwelijks. Daarmee ligt de verspreiding van nepnieuws en desinformatie op de loer.

In het kort Er duiken nieuwssites op die AI gebruiken om artikelen snel over te nemen, met het risico op de verspreiding van nepnieuws.

Een nieuwswaakhond trof 37 sites aan die chatbots gebruiken om artikelen van gerenommeerde media te hergebruiken.

De definitie van plagiaat bij door AI gegenereerde artikelen is onduidelijk. Daar lopen rechtszaken over.

De Amerikaanse nieuwswaakhond NewsGuard heeft 37 sites aangetroffen die chatbots gebruiken om artikelen van media als CNN, The New York Times en Reuters over te nemen. De sites maken vermoedelijk gebruik van software die zonder tussenkomst van een mens artikelen kan vinden, herschrijven en publiceren.

Er zijn waarschijnlijk meer websites die met AI artikelen hergebruiken, waarschuwt NewsGuard. De 37 gevonden sites vielen op, omdat ze in hun artikelen foutmeldingen van de chatbots hadden laten staan. Op een site stond bijvoorbeeld het bericht: "Als AI-taalmodel kan ik niet bepalen welke tekst herschreven moet worden zonder context of informatie."

Het afgelopen jaar ging de ontwikkeling van AI-chatbots razendsnel. Diensten zoals ChatGPT genereren teksten met enkele simpele aanwijzingen.

Gebruikers van ChatGPT krijgen een waarschuwing te zien dat plagiaat met behulp van AI verboden is. Maar in de richtlijnen van OpenAI is volgens NewsGuard onduidelijk wat de definitie van plagiaat is.

Het is niet duidelijk of door AI gegeneerde artikelen neerkomen op plagiaat of gelden als eigen werk. Daarover lopen ook rechtszaken. De Amerikaanse comedian Sarah Silverman en twee schrijvers klaagden onlangs Facebook-moederbedrijf Meta en OpenAI aan. Die zouden hun boeken zonder toestemming hebben gebruikt om hun taalmodellen te trainen.