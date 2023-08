Microsoft doet nieuwe toezegging voor overname gamestudio Activision Blizzard

Microsoft heeft nieuwe toezeggingen gedaan om gameontwikkelaar Activision Blizzard alsnog te mogen overnemen. De Britse toezichthouder CMA blokkeerde de deal in juni, omdat de softwaregigant anders mogelijk te machtig wordt op de markt voor online games.

Microsoft belooft vijftien jaar lang af te zien van de rechten op Activision-games die via de cloud worden gestreamd. De softwaregigant wil die rechten verkopen aan de Franse game-uitgever Ubisoft. Daarmee en met een aantal andere wijzigingen probeert Microsoft de Britse toezichthouder tegemoet te komen.

Juist de grote macht die Microsoft zou krijgen op het vlak van games in de cloud baarde CMA zorgen. Microsoft is eigenaar van gamemerk Xbox. Daarmee is het bedrijf ook erg actief met het streamen van videospellen.

De Britse toezichthouder vreest dat Microsoft veel populaire games, zoals Call of Duty en World of Warcraft, exclusief voor de Xbox zou houden. Daarmee kan het bedrijf gameliefhebbers die bijvoorbeeld op de PlayStation spelen benadelen.

Toezichthouder CMA ging niet akkoord met een eerder overnamevoorstel van Microsoft. Europa heeft al wel goedkeuring gegeven voor de overname.

Nog geen groen licht van de Britten

Nu bekijkt de toezichthouder of het softwarebedrijf en Activision Blizzard met het nieuwe voorstel alle bezwaren hebben weggenomen. "Dit is geen groen licht", onderstreept CMA-hoofd Sarah Cardell in een reactie. "We gaan nauwgezet en objectief na welke impact de aangepaste deal op de concurrentie heeft."

Microsoft verwacht voor 18 oktober uitsluitsel van de Britten. Dat is de verschoven deadline voor de afronding van de deal. Oorspronkelijk wilde het softwarebedrijf de overname in juni afronden. Microsoft heeft 69 miljard dollar (63,2 miljard euro) over voor Activision Blizzard.