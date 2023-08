Russische maanlander crashte doordat motor te lang bleef branden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Russische maanvaartuig Luna-25 is zaterdag neergestort op de maan door een fout met de motoren. Die hadden precies 84 seconden moeten branden zodat het vaartuig in een baan rond de maan zou komen.

Die riskante manoeuvre was de laatste stap voor de geplande landing. In plaats daarvan brandden de motoren 127 seconden lang.

De Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos heeft de eerste bevindingen over de crash gedeeld met staatsmedia. Het is nog niet bekend waardoor de motoren niet uitschakelden toen dat had moeten gebeuren.