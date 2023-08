Iconische stem van It's-a me, Mario en Mamma mia stopt bij Nintendo

Delen via E-mail

De iconische uitspraken "It's-a me, Mario" en "Mamma mia" in Super Mario zullen binnenkort wellicht anders klinken. De stem achter Mario, Charles Martinet, houdt er namelijk mee op.

Martinet is sinds 1991 de stem van Mario in alle games en filmpjes van Super Mario in Nintendo. Ook deed hij de stemmen van Mario's broer Luigi en schurk Wario.